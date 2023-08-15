Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:52, 15 августа 2023Мир

В США заявили о скорой сдаче Киева

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: неудачи ВСУ приведут к скорой сдаче Киева
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя приведут к прекращению военной помощи со стороны Запада и к скорой сдаче Киева. С таким заявлением в интервью на Youtube-канале журналиста Стивена Гарднера выступил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать», — сказал отставной разведчик, добавив, что контрнаступление украинской армии идет вразрез с планами Вашингтона.

По словам Джонсона, в США все чаще обсуждают военные неудачи ВСУ, что лишь отбивает желание у американского руководства поставлять оружие Киеву.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что США стремятся достичь перемирия на Украине, чтобы перевооружить армию и нанести удар по России. По его мнению, временное прекращение боевых действий даст Соединенным Штатам «возможность отдохнуть и перевооружить армию».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ГРУ обвинил США в активных полетах у границ России

    В Белоруссии назвали единственный способ предотвратить войну с Польшей

    В российском регионе объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна

    Назван аналог Монте-Карло в российской глубинке

    Число «золотых виз» в Евросоюзе выросло вопреки призывам к их запрету

    Шведская компания заявила о ракетном обстреле ее завода на Украине

    В рембате ВСУ рассказали о потерях при попытках эвакуировать технику НАТО

    Зеленский посетил бойцов ВСУ на мелитопольском направлении

    В НАТО допустили обмен территорий Украины на членство в альянсе

    Раскрыта стоимость аренды виллы Павла Дурова в Дубае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости