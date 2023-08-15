Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: неудачи ВСУ приведут к скорой сдаче Киева

Неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя приведут к прекращению военной помощи со стороны Запада и к скорой сдаче Киева. С таким заявлением в интервью на Youtube-канале журналиста Стивена Гарднера выступил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

«Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать», — сказал отставной разведчик, добавив, что контрнаступление украинской армии идет вразрез с планами Вашингтона.

По словам Джонсона, в США все чаще обсуждают военные неудачи ВСУ, что лишь отбивает желание у американского руководства поставлять оружие Киеву.

Ранее бывший советник ЦРУ Джим Рикардс заявил, что США стремятся достичь перемирия на Украине, чтобы перевооружить армию и нанести удар по России. По его мнению, временное прекращение боевых действий даст Соединенным Штатам «возможность отдохнуть и перевооружить армию».