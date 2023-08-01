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17:25, 1 августа 2023Мир

Бывший советник ЦРУ раскрыл цели Вашингтона на Украине

Экс-советник ЦРУ Рикардс: США хотят перемирия на Украине для перевооружения ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

США стремятся достичь перемирия на Украине, чтобы перевооружить Вооруженные силы республики (ВСУ) и нанести удар по России. Цели Вашингтона в интервью YouTube-каналу London Real раскрыл бывший советник ЦРУ Джим Рикардс.

«Вашингтон хочет перемирия на Украине, чтобы прекратить боевые действия и закрепить линию соприкосновения», — сказал он, добавив, что временное прекращение боевых действий даст Соединенным Штатам «возможность отдохнуть и перевооружить ВСУ» для нанесения нового удара по России.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад постоянно требует от Киева быстрых военных успехов, и поэтому контрнаступление ВСУ превращается в бойню.

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    Виктория Кондратьева
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