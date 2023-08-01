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15:55, 1 августа 2023Мир

В США назвали контрнаступление ВСУ отправкой солдат на убой

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал контрнаступление ВСУ отправкой солдат на убой
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Запад постоянно требует от Киева быстрых военных успехов, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого можно назвать бойней. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро», — сказал он, добавив, что таким образом украинских солдат «в действительности отправляют на убой» против надежно укрепленной российской обороны.

Ранее Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости Киева и лично президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, теракты ведут к преждевременному концу украинского лидера.

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    Виктория Кондратьева
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