В США назвали контрнаступление ВСУ отправкой солдат на убой
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал контрнаступление ВСУ отправкой солдат на убойСюжетКонтрнаступление ВСУ
Запад постоянно требует от Киева быстрых военных успехов, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за этого можно назвать бойней. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы испытывают огромное давление со стороны Запада, требующего, чтобы они что-нибудь предприняли и быстро», — сказал он, добавив, что таким образом украинских солдат «в действительности отправляют на убой» против надежно укрепленной российской обороны.
Ранее Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости Киева и лично президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, теракты ведут к преждевременному концу украинского лидера.