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21:46, 20 августа 2023Мир

Захарова отреагировала на слова Зеленского о Белгороде и НАТО

Захарова поиронизировала над готовностью Зеленского обменять Белгород на НАТО
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности обменять Белгород на членство в НАТО. Ее слова передает РИА Новости.

Захарова с иронией отметила, что у украинского лидера, «видимо, случилась передозировка».

Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО на брифинге в Дании, куда приехал с визитом 20 августа. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что размен Киевом территорий «на зонтик НАТО» будет означать проигрыш демократии и уничтожение международного права.

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    Марина Совина
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