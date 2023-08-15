Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:45, 15 августа 2023Бывший СССР

На Украине отказались разменивать территории на членство в НАТО

Михаил Подоляк заявил, что Украина не разменяет территории на членство в НАТО

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Украина не станет разменивать территории на членство в НАТО. Об этом советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

По его словам, размен Киевом территорий «на зонтик НАТО» будет означать «проигрыш демократии <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Он также призвал представителей Североатлантического альянса говорить не о территориальных уступках, а об ускорении поставок вооружения Украине.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что отказ республики от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе может привести к окончанию военного конфликта. В МИД Украины подобные разговоры назвали недопустимыми.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Власти России обсудили новые меры по укреплению рубля

    В России представили мини-РЛС для обнаружения малых дронов в городах

    По всей Украине объявили воздушную тревогу

    Xiaomi выпустила робособаку CyberDog 2

    На Украине отказались разменивать территории на членство в НАТО

    Киев назвал недопустимой идею о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

    В Подмосковье мужчина предложил знакомой довезти ее до дома и убил

    52-летняя ведущая снялась в купальнике на отдыхе

    Режиссер Ларс фон Триер решил найти девушку через соцсети

    Россия захотела производить самолеты SSJ в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости