На Украине отказались разменивать территории на членство в НАТО

Михаил Подоляк заявил, что Украина не разменяет территории на членство в НАТО

Украина не станет разменивать территории на членство в НАТО. Об этом советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк заявил на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter).

По его словам, размен Киевом территорий «на зонтик НАТО» будет означать «проигрыш демократии <…> уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Он также призвал представителей Североатлантического альянса говорить не о территориальных уступках, а об ускорении поставок вооружения Украине.

Ранее начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что отказ республики от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в альянсе может привести к окончанию военного конфликта. В МИД Украины подобные разговоры назвали недопустимыми.