Зеленского назвали играющим в КВН придурком

Депутат Журавлев назвал Зеленского придурком после слов о Белгороде и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский все еще считает, что играет в КВН. Это в своем Telegram-канале предположил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Законотворец прокомментировал слова украинского лидера о готовности обменять российский Белгород на членство Киева в НАТО. «Придурок все еще считает, что играет в КВН. Даже датская премьерша таких шуток не понимает», — указал он.

Ранее на слова Зеленского отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат с иронией отметила, что у украинского лидера, «видимо, случилась передозировка».

Владимир Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО на брифинге в Дании, куда приехал с визитом 20 августа. Таким образом он ответил на заявление директора личного аппарата генсека НАТО Йенса Столтенберга о варианте окончания войны через предоставление Украине членства в альянсе в ответ на согласие уступить России утраченные территории.