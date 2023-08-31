Зеленский заявил о поражении ВСУ цели дальнобойным украинским оружием

Зеленский заявил, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дальнобойное оружие украинского производства по цели на большом расстоянии. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании, сообщается в Telegram-канале главы государства.

Он сообщил, что «об успехах собственного производства» доложило Министерство стратегической промышленности Украины. «Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 километрах», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер не уточнил, о каком вооружении идет речь и какую цель им поразили.

Ранее глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь заявлял, что в течение месяца власти республики планируют заключить контракт на серийное производство ударных дронов. Утверждается при этом, что они станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».