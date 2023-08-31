Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 31 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о поражении ВСУ цели дальнобойным украинским оружием

Зеленский заявил, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дальнобойное оружие украинского производства по цели на большом расстоянии. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании, сообщается в Telegram-канале главы государства.

Он сообщил, что «об успехах собственного производства» доложило Министерство стратегической промышленности Украины. «Успешно применено наше дальнобойное оружие — цель поражена в 700 километрах», — сказал Зеленский. При этом украинский лидер не уточнил, о каком вооружении идет речь и какую цель им поразили.

Ранее глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь заявлял, что в течение месяца власти республики планируют заключить контракт на серийное производство ударных дронов. Утверждается при этом, что они станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    На Украине показали процесс отлавливания уклонистов с помощью дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости