ВСУ уличили в получении данных от Запада при атаках по России

Economist: ВСУ при атаках дронов по России получают данные от западных партнеров

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атакующих территорию России, получают данные о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров. В этом Вооруженные сил Украины (ВСУ) уличили источники The Economist.

По данным близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов cобеседника издания, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.

Другой источник журнала, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках: раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон «паритет».

The Washington Post сообщала, что чиновники Пентагона призвали Украину меньше опираться на БПЛА при разведке, а также сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях».

Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что самые популярные беспилотники, используемые ВСУ — дроны самолетного типа — стоят около 500 тысяч рублей, беспилотники вертолетного типа — около миллиона рублей.