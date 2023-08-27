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23:16, 27 августа 2023Бывший СССР

ВСУ уличили в получении данных от Запада при атаках по России

Economist: ВСУ при атаках дронов по России получают данные от западных партнеров

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атакующих территорию России, получают данные о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) от западных партнеров. В этом Вооруженные сил Украины (ВСУ) уличили источники The Economist.

По данным близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов cобеседника издания, только около 35-40 процентов БПЛА долетают до зоны расположения цели.

Другой источник журнала, «близкий к главнокомандующему Украины», рассказал, что российские войска лишили ВСУ первоначального преимущества в тактических беспилотниках: раньше оно составляло три к одному, а теперь у сторон «паритет».

The Washington Post сообщала, что чиновники Пентагона призвали Украину меньше опираться на БПЛА при разведке, а также сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях».

Ранее полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что самые популярные беспилотники, используемые ВСУ — дроны самолетного типа — стоят около 500 тысяч рублей, беспилотники вертолетного типа — около миллиона рублей.

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    Марина Совина
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