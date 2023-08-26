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04:06, 26 августа 2023Бывший СССР

Раскрыта цена самого популярного типа беспилотника ВСУ

Военный эксперт Кошкин: стандартный беспилотник ВСУ стоит около 500 тысяч рублей

Фото: Manki Kim / Reuters

Самые популярные беспилотники, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) — дроны самолетного типа — стоят около 500 тысяч рублей, беспилотники вертолетного типа — около миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Прайсы на беспилотники выставляют такие: по 500 тысяч [рублей] беспилотники самолетного типа, по 900 тысяч-миллиону [рублей] — беспилотники вертолетного типа. Это цена ориентировочная, потому что в зависимости от целей и задач сразу же возрастает. Чтобы было понятно, наш "Ланцет", барражирующий боеприпас, стоит порядка трех миллионов рублей», — сказал специалист.

Цена этих самолетных беспилотников довольно высокая, но они поставляются из-за рубежа. Естественно, нужны колоссальные средства на это, эти средства выделяют США и их союзники

Андрей Кошкинполковник запаса, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

При этом он не исключил, что Украина использует разные типы беспилотников для атак по Крыму и для атак по другим российским регионам. По словам Кошкина, это связано с тем, что Украина ряд стран Запада не воспринимает Крым как часть территории России.

«Крым — это тоже территория России, но эту территорию не признали ни США, ни Украина. А вот что касается атак по Белгороду, Курску, Москве и Московской области, там используются и беспилотники советского периода», — добавил эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 25 августа, обнаружили 42 украинских дрона, все они были нейтрализованы.

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    Кирилл Садовский
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