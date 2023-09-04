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14:26, 4 сентября 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины оценил день боевых действий в 100 миллионов долларов

Резников заявил, что один день боев на Украине стоит 100 миллионов долларов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Один день боевых действий обходится Вооруженным силам Украины (ВСУ) в 100 миллионов долларов, заявил министр обороны страны Алексей Резников. Об этом сообщает «Укринформ».

«День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех уважаемых крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь», — сказал Резников.

Несправедливо упрекать правительство Украины в том, что все для фронта делают волонтеры, заявил он. По словам Резникова, в спонсирование ВСУ также вкладываются налогоплательщики и предприниматели.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что после ухода в отставку глава Минобороны Украины может либо полностью исчезнуть с политического поля страны, либо развивать свою карьеру в направлении сотрудничества с западными странами, однако его однозначно не стоит сбрасывать со счетов.

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    Алевтина Запольская
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