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12:46, 4 сентября 2023Бывший СССР

Названы два пути главы Минобороны Украины Резникова после отставки

Политолог Светов: после отставки Резников может строить карьеру на Западе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После ухода в отставку глава Минобороны Украины может либо полностью исчезнуть с политического поля Украины, либо развивать свою карьеру в направлении сотрудничества с западными странами, однако его однозначно не стоит сбрасывать со счетов, убежден политолог Юрий Светов. О том, что может ждать Резникова после отставки, эксперт рассказал «Ленте.ру».

«Потенциал для продолжения политической карьеры у Резникова есть. Он раскрученная фигура, у него есть связи в западных политических кругах, есть деньги. (...) Хочется сделать акцент и на том, что ранее активно демонстрировались дружеские отношения министра обороны США Ллойда Остина и Резникова. (...) Это означает, что Пентагон может быть на стороне Резникова, если возникнет вариант куда-то его продвигать», — сказал Светов.

Тот факт, что Резников серьезно замешан в коррупции, может даже стать для него плюсом, потому что в Европе сейчас любят назначать людей с компроматом, тех, у кого есть скелет в шкафу

Юрий Световполитолог

Вместе с тем он обратил внимание на то, что министра могут назначить послом Украины в Великобритании. Такой выбор, по мнению собеседника «Ленты.ру», будет означать, что Резникова пытаются удалить с политического поля Украины. При этом Светов не исключил и варианта принудительного полного ухода главы Минобороны Украины из политики.

«Хочет ли [президент Украины Владимир] Зеленский продвигать Резникова дальше — вот в чем вопрос. Он (Зеленский — прим. "Ленты.ру") активно зачищает политическое поле, и его бывших соратников, у которых вроде бы был потенциал для продолжения политической карьеры, после того как они начинали с ним конфликтовать, сразу же выкидывали, после чего о них ничего не было слышно. Тот же Дмитрий Разумков, который возглавлял Верховную Раду и был ближайшим соратником, [бывший советник офиса президента Украины Алексей] Арестович, который тоже исчез», — заключил специалист.

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Это произошло вскоре после того, как президент республики Владимир Зеленский сообщил, что намерен сменить начальника военного ведомства. Глава государства также сказал, что пост займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Алексей Резников в беседе с изданием «Бабель» заявил, что не знает о планах назначить его послом в Британии. «Не в курсе», — ответил он на соответствующий вопрос.

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    Кирилл Садовский
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