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10:29, 4 сентября 2023Мир

В США назвали неосуществимым желание Украины захватить Крым

Экс-разведчик Риттер: желание Украины захватить Крым неосуществимо

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер назвал желание Украины захватить Крым неосуществимым, результатом чего станут лишь большие потери. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Gegenpol.

«Это принятие желаемого за действительное, этого не произойдет», — сказал он. Риттер добавил, что результатом столкновения с реальностью станут лишь большие потери.

Он считает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины обречено на провал. «Печально, что НАТО допустила это», — посетовал бывший разведчик.

Ранее Риттер предупредил, что желание Украины получить от Запада истребители F-16 приведет лишь к потере украинских пилотов. Это будет иметь печальные последствия для Киева, указал он.

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    Александр Слабиев
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