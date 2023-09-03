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05:33, 3 сентября 2023Мир

В США рассказали об опасной фантазии Украины насчет F-16

Экс-разведчик Риттер: желание Киева получить F-16 приведет к потере пилотов ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Стремление Украины получить от Запада истребители F-16 приведет к потере украинских пилотов. Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Ранее представители Минобороны Украины написали в соцсетях, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию «лишь 160 истребителей F-16».

«Мне нужен лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия», — возмутился Риттер.

При этом он объяснил, что его «фантазия» никому не навредит, а желание Киева может привести к печальным последствиям для самой Украины.

Ранее экс-председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал возможность Украины изменить ситуацию в конфликте с помощью поставок F-16. По его мнению, этого не произойдет. Он назвал всю поставленную Киеву технику «якобы геймченджером». Он объяснил, что имеет в виду танки или гаубицы, которые были предназначены «изменить игру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киеву нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. По его словам, на сегодняшний день у страны есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.

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    Марина Совина
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