Экс-разведчик Риттер: желание Киева получить F-16 приведет к потере пилотов ВСУ

Стремление Украины получить от Запада истребители F-16 приведет к потере украинских пилотов. Об этом в соцсети Х (Twitter) рассказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Ранее представители Минобороны Украины написали в соцсетях, что для получения ВСУ преимущества в воздушном пространстве нужно ввести в эксплуатацию «лишь 160 истребителей F-16».

«Мне нужен лишь миллиард долларов, чтобы устроить величайшую вечеринку в истории. И то, и другое — фантазия», — возмутился Риттер.

При этом он объяснил, что его «фантазия» никому не навредит, а желание Киева может привести к печальным последствиям для самой Украины.

Ранее экс-председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал возможность Украины изменить ситуацию в конфликте с помощью поставок F-16. По его мнению, этого не произойдет. Он назвал всю поставленную Киеву технику «якобы геймченджером». Он объяснил, что имеет в виду танки или гаубицы, которые были предназначены «изменить игру».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киеву нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. По его словам, на сегодняшний день у страны есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.