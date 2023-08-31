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15:32, 31 августа 2023Бывший СССР

Зеленский назвал необходимое Украине количество самолетов F-16

Зеленский: ВСУ нужно 160 самолетов F-16, чтобы лишить РФ доминирования в небе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Dimitris Papamitsos / Greek Prime Minister’s Office / Reuters

Украине нужно 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. Об этом президент республики Владимир Зеленский заявил в интервью португальскому телеканалу RTP.

По его словам, на сегодняшний день у Киева есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей. При этом Зеленский посетовал на то, что поставки самолетов происходят «позже, чем он хотел», а Россия имеет абсолютное доминирование в небе. Украинский лидер уточнил, что первые F-16 должны появиться в республике в начале следующего года.

Ранее Зеленский сообщал, что Вооруженные силы Украины применили дальнобойное оружие украинского производства по цели на расстоянии 700 километров. Он не пояснил, о каком вооружении идет речь и какая цель была им поражена.

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    Георгий Нестеров
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