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02:21, 1 сентября 2023Мир

В Германии оценили шансы ВСУ переломить ситуацию с помощью F-16

Экс-глава комитета НАТО Куят: истребители F-16 не переломят ситуацию для ВСУ

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят прокомментировал возможность Украины изменить ситуацию в конфликте с Россией с помощью поставок истребителей F-16. Его слова приводит РИА Новости.

Куят оценил шансы ВСУ переломить ситуацию с помощью F-16 и предположил, что этого не произойдет. Он назвал всю поставленную Киеву технику «якобы геймченджером». Он объяснил, что имеет в виду танки или гаубицы, которые были предназначены «изменить игру».

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«Следующее, что должно переломить ситуацию — истребители F-16... конечно, это будет усилением... но российские системы обороны чрезвычайно эффективны. Думаю, Западу не очень понравится, если F-16 будут падать. Таким образом, можно сказать, что они тоже не станут "геймченджером"», — заключил экс-глава комитета НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву понадобится 160 американских самолетов F-16 для того, чтобы лишить Россию доминирования в небе. По его словам, на сегодняшний день у страны есть договоренности о будущей поставке 50-60 таких истребителей.

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    Марина Совина
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