Протестирован управляемый силой мысли электросамокат

В Neiry протестировали первый в мире управляемый силой мысли электросамокат

Сотрудники российской биотехнологической лаборатории Neiry совместно с сервисом кикшеринга Whoosh успешно протестировали первый в мире электросамокат, управляемый силой мысли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Технология подразумевает использование специального нейроинтерфейса от Neiry, который считывает данные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) головного мозга человека. Уже на основе этих показателей устройство определяет, в каком состоянии находится пользователь, а также когнитивную нагрузку на мозг, усталость, стресс и концентрацию внимания.

Прототип самоката был собран специалистами из Whoosh. Затем самокат и нейроинтерфейс подключили к единому компьютеру, который анализировал концентрацию испытуемого и в зависимости от этого регулировал скорость самоката. В ходе эксперимента чем больше концентрировался пользователь (например, когда дорога ровная и на пути нет препятствий), тем выше становилась скорость средства передвижения.

Как сообщают представители Whoosh, пока это экспериментальный проект, на данный момент запускать такие самокаты в массовое пользование не планируется.

В октябре 2022 года отечественные исследователи из Южного федерального университета (ЮФУ) представили технологию управления компьютером силой мысли. Предполагается, что разработка позволит парализованным людям пользоваться компьютером и общаться.