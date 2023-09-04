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13:09, 4 сентября 2023Мир

Шольц опубликовал фото после травмы и понадеялся на мемы

Шольц опубликовал фото после травмы и выразил желание увидеть много мемов

Фото: @Bundeskanzler

Канцлер германии Олаф Шольц опубликовал фото после травмы и выразил желание увидеть много мемов. Пост политик выложил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«У кого какие повреждения... С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!», — написал канцлер, прикрепив к посту фотографию с повязкой на глазу и ссадинами на лице.

Ранее стало известно, что Шольц получил травму по время занятий спортом 2 сентября.

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    Виктория Кондратьева
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