Шольц опубликовал фото после травмы и понадеялся на мемы

Шольц опубликовал фото после травмы и выразил желание увидеть много мемов

Канцлер германии Олаф Шольц опубликовал фото после травмы и выразил желание увидеть много мемов. Пост политик выложил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«У кого какие повреждения... С нетерпением жду мемов. Спасибо за пожелания, выглядит хуже, чем есть на самом деле!», — написал канцлер, прикрепив к посту фотографию с повязкой на глазу и ссадинами на лице.

Ранее стало известно, что Шольц получил травму по время занятий спортом 2 сентября.