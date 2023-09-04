Семь человек пострадали в аварии со скорой в российском регионе

Во Владимирской области в ДТП со скорой на трассе М-7 пострадали семь человек

Во Владимирской области семь человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону, передает ТАСС

Там уточнили, что авария произошла на трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе региона. Медики госпитализировали одного человека, еще шесть доставили в медучреждения для оказания квалифицированной помощи.

По данным МВД, водитель Toyota, который двигался в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с машиной медиков, которая направлялась во Владимир.

Ранее в Подмосковье четыре человека пострадали в столкновении скорой помощи с грузовиком Renault. Травмы получили водитель, пациентка и двое медиков.