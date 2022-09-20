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Четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью и грузовиком в Подмосковье

В Подмосковье четыре человека пострадали в столкновении скорой помощи и грузовика

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Четыре человека пострадали в столкновении скорой помощи с грузовиком Renault в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло 19 сентября в 23:03 на 64-м километре трассы М-10 «Россия». В результате происшествия травмы получили водитель, пациентка и двое медиков. Обстоятельства и причины столкновения выясняются, добавили в полиции.

Одной из пострадавших в аварии стала 73-летняя пенсионерка с компрессионным переломом позвонка и коронавирусом, пишет «МК». Врачи перевозили женщину в другую больницу. Как стало известно изданию, раненых госпитализировали с серьезными травмами. Один из медиков и пациентка находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве скорая помощь столкнулась с бетономешалкой. В результате аварии пострадали два человека.

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Константин Лысяков
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