Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве

Два человека пострадали при столкновении скорой помощи и бетономешалки в Москве

В Москве произошло столкновение автомобиля скорой помощи и бетономешалки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, ДТП произошло 12 сентября в районе метро «Проспект Вернадского». Предположительно, в аварии пострадали два человека. Информации о погибших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Москве скорая помощь столкнулась с такси и перевернулась. На записи с моментом ДТП видно, как водитель легковой машины на большой скорости таранит автомобиль с медиками. В результате инцидента никто не пострадал.