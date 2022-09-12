Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве
Два человека пострадали при столкновении скорой помощи и бетономешалки в МосквеСюжетДТП в Москве:
В Москве произошло столкновение автомобиля скорой помощи и бетономешалки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, ДТП произошло 12 сентября в районе метро «Проспект Вернадского». Предположительно, в аварии пострадали два человека. Информации о погибших не поступало.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
Ранее в Москве скорая помощь столкнулась с такси и перевернулась. На записи с моментом ДТП видно, как водитель легковой машины на большой скорости таранит автомобиль с медиками. В результате инцидента никто не пострадал.