Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Скорая помощь столкнулась с бетономешалкой в Москве

Два человека пострадали при столкновении скорой помощи и бетономешалки в Москве
СюжетДТП в Москве:

Фото: Shutterstock

В Москве произошло столкновение автомобиля скорой помощи и бетономешалки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, ДТП произошло 12 сентября в районе метро «Проспект Вернадского». Предположительно, в аварии пострадали два человека. Информации о погибших не поступало.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее в Москве скорая помощь столкнулась с такси и перевернулась. На записи с моментом ДТП видно, как водитель легковой машины на большой скорости таранит автомобиль с медиками. В результате инцидента никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли законопроект о праве многодетных стать резервистами
Белый дом осудил Россию за удары по инфраструктуре Украины
Туроператоры прекратили оформлять шенгенские визы россиянам в ряд стран ЕС
Девушка купила сумку и через три дня обнаружила проступивший на ней рисунок
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры
Чеченец из Норвегии погиб из-за задевшего ЛЭП вертолета у границы с Украиной
Посольство Франции разъяснило новый порядок выдачи шенгенских виз россиянам
Европа придумала способ сдержать рост цен на газ
Пользователи сети назвали способы взбесить самовлюбленных манипуляторов
Король Карл III унаследовал миллиарды фунтов стерлингов и тысячи морских существ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.