Машина скорой в Москве перевернулась после тарана таксистом и попала на видео

Машина скорой помощи перевернулась на бок после тарана таксистом на востоке Москвы

В Москве на пересечении Косинского шоссе и Салтыковской улицы произошло ДТП с участием такси и машины скорой помощи. Произошедшее попало на видео. Запись с видеорегистратора опубликована 30 августа в Telegram-канале телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, как водитель такси на большой скорости таранит карету скорой помощи, которая заканчивает проезжать перекресток. После столкновения она переворачивается на бок. В результате случившегося никто не пострадал.

Это второе за день ДТП со скорой. Ранее 30 августа авария произошла в Ярославской области. На костромской трассе в деревне Воробино бензовоз врезался в ехавшую на вызов скорую помощь, вылетел с дороги и загорелся рядом с жилыми зданиями. В результате огонь перекинулся на два дома.

Вся бригада медиков погибла. Скончался и водитель бензовоза — его тело нашли позднее.