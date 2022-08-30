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Число погибших в ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем выросло

Число погибших в ДТП со скорой и бензовозом под Ярославлем увеличилось до четырех

Кадр: НТВ

Число погибших в автокатастрофе с бензовозом и скорой помощью под Ярославлем, по предварительным данным, увеличилось до четырех человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет ТАСС.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

О ДТП стало известно ранее 30 августа. Авария произошла на костромской трассе в Ярославском районе в деревне Воробино. Бензовоз врезался в ехавшую на вызов карету скорой, вылетел с дороги и загорелся рядом с жилыми зданиями. В результате огонь перекинулся на два дома.

Временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Михаил Евраев сообщил, что погибла бригада медиков. По данным департамента здравоохранения Ярославской области — это водитель и два фельдшера из Ярославской центральной районной больницы.

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Евгения Куликова
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