Лукашенко назвал последствие дефицита свинины в Белоруссии

Лукашенко: из-за дефицита свинины в Белоруссии «шашлычка под коньячок» не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал модернизировать свиноводческие комплексы и заявил, что из-за дефицита свинины в республике не получится приготовить «шашлычок под коньячок» на природе. Такое последствие он назвал на совещании по вопросам развития свиноводства, видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«То, что не подходит для выращивания свинины, должно быть снесено и глубоко зарыто. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины своей в стране для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок», — сказал глава государства.

Президент отметил необходимость соблюдения мер технологической дисциплины, а также совершенствования рецептур комбикормов. Кроме того, он попросил ученых «пошевелиться» и оказать необходимую помощь. По его словам, почти 70 процентов свиноводческих комплексов построены более 20 лет назад. Лукашенко подчеркнул, что нужна конкретная программа приведения в порядок указанных комплексов.

Ранее белорусский лидер призвал инвесторов не относиться к стране как к банановой республике. Президент Белоруссии раскритиковал практику, при которой инвесторы платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за рубеж. По его мнению, нельзя «приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно».