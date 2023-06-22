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15:03, 22 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал не относиться к Белоруссии как к банановой республике

Лукашенко призвал инвесторов не относиться к Белоруссии как к банановой республике

Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал инвесторов не относиться к стране как к банановой республике. Его слова приводит сайт главы государства.

«Сюда надо приходить не как в банановую республику, а как в нормальную высокотехнологичную, высокоразвитую, и работать надо прежде всего со своими инвесторами», — заявил он на совещании с руководством Совета министров.

Он раскритиковал практику, при которой инвесторы платят местным рабочим «копейки», а всю прибыль выводят за рубеж. Лукашенко считает, что нельзя «приехать сюда, как раньше говорили, и высосать все соки из народа, выдавить все, что можно».

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Белорусский лидер подчеркнул, что подобные проекты республике не нужны, а в основе любого бизнеса должна лежать социальная ответственность, поэтому властям следует работать с иностранными инвесторами.

Лукашенко признал, что в нынешних условиях не стоит ожидать большого количества западных инвесторов, но отметил, что надо привлекать инвесторов из Азии и Африки.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз пообещал плачевные последствия тем, кто попытается организовать переворот в республике.

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    Александр Слабиев
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