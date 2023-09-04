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13:05, 4 сентября 2023Россия

В Крыму заявили о фейковых минированиях школ

Советник главы Крыма Крючков заявил о фейковых минированиях школ

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Крыму начались фейковые минирования школ. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Начались фейковые минирования крымских школ. Обычная тактика украинских ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — прим. «Ленты.ру»), мы проходили все это в прошлом учебном году», — пояснил он.

По словам политика, ситуация находится под контролем, над ней работают специальные службы. Также он призвал доверять только официальным источниками информации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о временном закрытии пляжа Песочный в Гагаринском районе. Он также призвал местных жителей не писать в соцсетях вопросы о каких-либо звуках и не выкладывать видео о происшествиях в городе. По его словам, украинский ЦИПсО использует для раздувания паники даже простое видео с машинами скорой помощи.

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    Никита Абрамов
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