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12:25, 2 августа 2023Россия

Губернатор Севастополя объявил о временном закрытии пляжа

Губернатор Севастополя Развожаев объявил о временном закрытии пляжа 2 августа

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о временном закрытии пляжа Песочный в Гагаринском районе. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ограничительные меры связаны с работами по уничтожению подводного взрывоопасного объекта, которые будут проводить 2 августа примерно с 14:00 до 17:00.

«Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

Он также призвал местных жителей не писать в соцсетях вопросы о каких-либо звуках и не выкладывать видео о происшествиях в городе. По его словам, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) использует для раздувания паники даже простое видео с машинами скорой помощи, которые едут на обычный вызов.

Ранее глава Севастополя предупредил горожан об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Кара-Кобы.

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    Евгения Куликова
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