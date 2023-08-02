Жителей Севастополя предупредили об уничтожении боеприпасов в районе Кара-Кобы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города об уничтожении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в районе населенного пункта Кара-Кобы. Комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.
Он пояснил, что сотрудники МЧС произведут операцию ориентировочно с 11:00 до 13:00 2 августа. «Возможно будет громко, поэтому предупреждаю заранее», — написал губернатор.
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе все спокойно.
1 августа стало известно о падении беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе.
По данным Развожаева, устройство было заглушено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сдетонировало на земле.
Губернатор заверил, что никаких последствий нет, возгорание в поле пожарным удалось оперативно потушить.
На видеокадрах с места падения беспилотника в Севастополе был виден высокий столб дыма.