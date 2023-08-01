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20:32, 1 августа 2023Россия

Губернатор Севастополя привел подробности об упавшем БПЛА в районе Кара-Кобы

Развожаев: БПЛА в районе Кара-Кобы был заглушен РЭБ и сдетонировал на земле

Кадр: видео Telegram-канал РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел подробности об упавшем беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в районе села Кара-Кобы. Он отметил в Telegram-канале, что устройство было заглушено средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировало на земле.

Он отметил, что никаких последствий нет, возгорание в поле пожарным удалось оперативно потушить.

«Всех севастопольцев прошу в очередной раз доверять только официальной информации», — написал Развожаев.

Он также предупредил граждан, что флот будет проводить тренировки до 21 часа в Камышовой бухте, а также на Северном и Южном молах.

О происшествии в Севастополе стало известно во вторник, 1 августа.

Развожаев рассказал, что на месте инцидента произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Информации о пострадавших не поступало.

На видеокадрах с места падения беспилотника в Севастополе был виден высокий столб дыма.

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    Анна Щербакова
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