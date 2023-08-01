Губернатор Севастополя привел подробности об упавшем БПЛА в районе Кара-Кобы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел подробности об упавшем беспилотном летательном аппарате (БПЛА) в районе села Кара-Кобы. Он отметил в Telegram-канале, что устройство было заглушено средствами радиоэлектронной борьбы и сдетонировало на земле.
Он отметил, что никаких последствий нет, возгорание в поле пожарным удалось оперативно потушить.
«Всех севастопольцев прошу в очередной раз доверять только официальной информации», — написал Развожаев.
Он также предупредил граждан, что флот будет проводить тренировки до 21 часа в Камышовой бухте, а также на Северном и Южном молах.
О происшествии в Севастополе стало известно во вторник, 1 августа.
Развожаев рассказал, что на месте инцидента произошел подрыв, загорелась трава и кустарники. Информации о пострадавших не поступало.
На видеокадрах с места падения беспилотника в Севастополе был виден высокий столб дыма.