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19:35, 4 сентября 2023Забота о себе

Россиянам дали рекомендации по уходу за кожей осенью

Дерматолог Шадрина: чтобы избежать обезвоживания кожи осенью, надо сменить уход

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Чтобы избежать обезвоживания кожи осенью и подготовить ее к холодам, надо сменить домашний уход на более активный, посоветовала врач-дерматолог, косметолог Екатерина Шадрина. Еще несколько рекомендаций она дала россиянкам в беседе с Life.

В межсезонье из-за изменения температурного режима часто кожа становится очень чувствительной, обостряются акне, розацеа и другие заболевания эпидермиса, могут появиться шелушения и воспаления, объяснила Шадрина. В связи с этим она призвала использовать косметику для лица с увлажняющим и питательным эффектом.

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Также дерматолог рекомендовала уделять особое внимание уходу за губами, так как они чаще страдают от сухости в холодное время года. При этом, по словам врача, осенью не стоит забывать об использовании средств с SPF, поскольку осенью ультрафиолетовые лучи по-прежнему активны.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Виктория Семагина назвала проблемы с кожей, обычно возникающие после отпуска. По ее словам, пренебрежение принципами правильного питания и режимом дня в совокупности с непривычным для организма климатом приводит к обострению акне и воспалениям.

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    Наталья Обрядина
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