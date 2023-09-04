В Херсонской области рассказали о работающих на удаленке командирах ВСУ

Сальдо: офицеры ВСУ в районе боевых действий командуют «на удаленке»

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о работающих на удаленке командирах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Сальдо, в плен к российским военным попали двое украинских военных из 123-й бригады теробороны. «История у каждого типичная: насильно призвали, кое-как обучили в лагерях подготовки, привезли в Херсон», — пояснил он. Как рассказали пленные, офицеров в районе боевых действий они почти не видели. «На Украине тем разрешено командовать "на удаленке". Таким способом киевский режим создаёт для офицеров мотивацию гнать солдат на убой, считая их за пушечное мясо», — добавил Сальдо.

Так, пленные украинцы Ярошенко и Маштега отправились с группой других военных ВСУ на острова, где их оставили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов, рассказал Сальдо. «Члены группы решили уходить с островов без приказа. Их отход выследил украинский дрон и вызвал на них огонь артиллерии. На своих!» — обратил внимание он. Со слов украинских военных, старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить, после чего двое вышли на российских военных и сдались в плен.

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