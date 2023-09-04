Поставки СПГ в Европу резко сократились

GIE: импорт сжиженного природного газа в Европу упал до минимума за 1,5 года

По итогам августа объем ввоза сжиженного природного газа (СПГ) на европейский энергетический рынок упал до минимума с февраля 2022 года и составил 9,8 миллиарда кубометров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).

По сравнению с августом 2022-го поставки снизились на 2,8 процента, а к уровню июля 2023-го — на 10,6 процента. Импорт этого вида топлива в страны Евросоюза (ЕС) сокращается второй месяц подряд. По итогам июля объемы ввоза снизились на 5 процентов к тому же периоду прошлого года и составили 10,95 миллиарда кубометров. Таким образом, в августе поставки сократились в общей сложности на 1,15 миллиарда кубов.

Ранее Financial Times со ссылкой на участников рынка сообщила, что с января по июль 2023-го импорт российского СПГ в ЕС вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К концу августа поставки в регион составили 21,6 миллиона, или 16 процентов от общего объема импорта топлива. В то же время аналитики Kpler допустили, что европейцы по итогам этого года закупят на 1,7 процента больше российского СПГ, чем в прошлом году, когда импорт достиг рекордно высокого уровня.