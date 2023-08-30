В Европе захотели рекордно закупиться российским газом

Global Witness: в 2023 году импорт сжиженного газа в ЕС из России вырос на 40 %

В Европе захотели рекордно закупиться российским сжиженным природным газом (СПГ), несмотря на планы отказаться от ископаемого топлива из России к 2027 году. Об этом со ссылкой на отраслевые данные организации Global Witness сообщает Financial Times.

С января по июль 2023-го импорт российского СПГ в ЕС вырос на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до начала спецоперации на Украине. Как отмечают аналитики, скачок произошел из-за низкой базы, так как ранее страны блока получали топливо через трубопровод. При этом европейские объемы закупок газа увеличиваются значительно быстрее общемировых показателей, которые за тот же период составили шесть процентов.

Как отмечают аналитики Kpler, в 2023-м ЕС закупит на 1,7 процента больше российского СПГ, чем в прошлом году, когда импорт достиг рекордно высокого уровня. Сейчас российские поставки составляют 21,6 миллиона, или 16 процентов от общего объема импорта топлива в 133,5 миллиона кубометров (что эквивалентно 82 миллиардам кубометров природного газа). Это делает Россию вторым по величине поставщиком СПГ в блок после США.

«Шокирует, что страны ЕС так усердно трудились, чтобы отказаться от российского газа, поставляемого по трубопроводам, только для того, чтобы заменить его эквивалентом», — сказал старший участник Global Witness Джонатан Норонха-Гант.

По словам старшего аналитика консалтинговой компании ICIS Алекса Фроли, покупатели в Европе продолжат получать контрактные объемы, если это не будет запрещено политиками. Министр энергетики Испании Тереза Рибера заявила в марте, что против СПГ следует ввести санкции, назвав ситуацию абсурдной. Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, добавила, что блок «может и должен полностью избавиться от российского газа как можно скорее».

Главными покупателями российского топлива в регионе стала Бельгия: порт Зебрюгге является одним из немногих европейских пунктов перевалки СПГ с танкеров ледового класса, используемых на Крайнем Севере на обычные грузовые суда. Также долгосрочные контракты на поставку заключили испанская компания Naturgy и французская Total.

Из-за волнений и риска остановки заводов по производству СПГ в Австралии цены на топливо в Европе постоянно колеблются. Ранее работники заводов международной нефтегазовой компании Chevron проголосовали за проведение забастовки на двух предприятиях в Wheatstone и Gorgon. Волнения могут привести к остановке производства и срыву десяти процентов поставок топлива на мировые рынки. Сотрудники требуют повысить им зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорсинг.