В Австралии обострились риски остановки заводов по производству газа

Рабочие газовых заводов Chevron в Австралии проголосовали за начало забастовок

Работники заводов международной нефтегазовой компании Chevron в Австралии, на которых производится сжиженный природный газ (СПГ), проголосовали за проведение забастовки на двух предприятиях в Wheatstone и Gorgon. Волнения могут привести к остановке производства и уже резко подняли цены на газ в Европе, которая зависит от австралийского топлива. Об этом пишет Reuters.

Поддержали идею начала забастовки профсоюзных организаций «Морской союз Австралии» и «Австралийский профсоюз рабочих» более 99 процентов из 433 человек, принявших участие в голосовании. Однако перед проведением акции профсоюзы должны будут предупредить об этом Chevron за семь дней до начала забастовки. Если руководство не пойдет навстречу сотрудникам, они планируют перестать наполнять СПГ-танкеры до полного прекращения работы на промышленных объектах.

Параллельно еще одна крупная компания Woodside Energy Group ведет переговоры с профсоюзами с целью предотвратить остановку работы своих предприятий. Организация предварительно достигла договоренности с сотрудниками морских газовых платформ.

Заводы, на которых планируются забастовки, отвечают за поставки десяти процентов поставок сжиженного природного газа на мировые рынки. Сотрудники требовали повысить им зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорсинг. На фоне обострения рисков цены на газ в Европе несколько дней резко росли, после чего, достигнув пика в 500 долларов за тысячу кубометров, упали почти до 300 долларов.