Цены на газ в Европе резко упали после сообщений из Австралии

В начале дня в четверг, 24 августа, стоимость природного газа в Европе продолжила резко падать на фоне новостей из Австралии, где компания Woodside Energy Group достигла предварительной договоренности с профсоюзами работников морских газовых платформ. Стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижалась до 330 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:20 по московскому времени цена поднялась до 360 долларов, что по-прежнему на 11 процентов ниже, чем уровень закрытия накануне. На максимуме в последние дни котировки превышали 500 долларов за тысячу кубометров.

Скачки цен в последние недели связаны с возможностью начала забастовки на австралийских предприятиях Wheatstone и Gorgon, которые отвечают за поставки 10 процентов поставок сжиженного природного газа (СПГ) на мировые рынки. Сотрудники требовали повысить им зарплаты и ограничить передачу работ на аутсорсинг.

В момент, когда начало акций протеста казалось неизбежным, трейдеры ожидали резкого роста дефицита. Несмотря на то что Европа редко закупает газ в Австралии, ей пришлось бы выдерживать конкуренцию с азиатскими странами, которые обратились бы к другим поставщикам. Вместе с тем эксперты отмечали, что если стороны договорятся, то рынок СПГ будет насыщен топливом, а рост цен можно будет ожидать не раньше зимы.

Для Европы ситуация в любом случае не выглядела критичной, так как регион уже выполнил план по наполнению газовых хранилищ на этот год. Уровень в 90 процентов был достигнут к середине августа, на два с половиной месяца раньше срока.