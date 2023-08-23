Цены на газ в Европе обвалились

Биржевые цены на газ в Европе упали на 18%, ниже $400 за тысячу кубометров

В ходе торгов 23 августа цены на газ в Европе упали на 18 процентов. После достижения пика в 503 доллара за тысячу кубометров днем ранее котировки обвалились ниже 400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость тысячи кубометров топлива опустилась до 396 долларов. На момент написания материала цена сентябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF скорректировалась до 411 долларов за тысячу кубометров.

Драйвером роста цен на газ в августе стали обсуждения начала забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. По информации Reuters, если руководство не повысит рабочим зарплату, они перестанут выходить на работу начиная со 2 сентября.

Bloomberg объясняет, что цены на газ снизились, поскольку трейдеры ожидают результатов решающих переговоров насчет работы предприятий в Австралии. Однако, отмечает агентство, новой информации по этому поводу пока нет.

Эксперты подчеркивают, что на этом фоне на рынке сохраняется высокая волатильность. Аналитики Citigroup ранее отметили, что, если решение о забастовке не будет принято и производство не остановится, рынок будет настолько перенасыщен топливом, что цены будут снижаться вплоть до ноября.