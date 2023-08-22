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16:06, 22 августа 2023Экономика

Цены на газ в Европе резко выросли

Цены на газ в Европе выросли на 10 % из-за опасений забастовок в Австралии
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В ходе торгов 22 августа цены на газ в Европе подскочили почти на 10 процентов, впервые с 15 июня превысив отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В верхней точке стоимость сентябрьских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигала 503 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала цена немного отскочила от пикового значения, составив 501 доллар за тысячу кубометров.

Стоимость топлива продолжает расти из-за опасений трейдеров насчет начала забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. По информации Reuters, если руководство не повысит рабочим зарплату, они перестанут выходить на работу начиная со 2 сентября. В случае если забастовки начнутся, простой на производстве поставит под угрозу десять процентов мировых поставок СПГ, в то время как Азия и Европа готовятся к следующему отопительному сезону.

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На фоне событий в Австралии цены с начала августа как резко повышаются, так и резко падают. Аналитики Citigroup уверены, что, если решение о забастовке не будет принято и производство не остановится, рынок будет настолько перенасыщен топливом, что цены будут снижаться вплоть до ноября.

Впрочем, несмотря на достижение отметки 500 долларов за тысячу кубометров, цены по-прежнему в несколько раз ниже максимумов августа прошлого года. В то же время газовые хранилища Европы уже заполнены на плановые 90 процентов.

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    Мария Грушко
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