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16:21, 4 сентября 2023Ценности

Дизайнер назвала россиянкам визуально старящую осеннюю одежду

Дизайнер Аника Керимова: жакет в «гусиную лапку» визуально старит россиянок

Фото: Karen Cantu Q / Unsplash

Дизайнер Аника Керимова назвала россиянкам визуально старящую осеннюю одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Так, в список попали жакет с принтом «гусиная лапка» и большой шарф с бахромой. В первом случае такой узор необходимо разбавлять современными сочетаниями. Например, его можно носить не с черными классическими брюками, а синими джинсами и свободной белой рубашкой. Что касается шарфа с бахромой, то его стоит заменить вязаным снудом.

Кроме того, специалистка обратила внимание на дутые сапоги, поскольку они не подходят для городской жизни. По ее мнению, они уместны лишь на горнолыжном курорте. Вместо них рекомендуется присмотреться к ботильонам, лоферам и сапогам на грубой подошве.

Также среди визуально старящих вещей оказались черное платье-футляр и пальто с меховым воротником. Первое хоть и придает образу элегантности, но может подчеркнуть недостатки фигуры. В связи с этим эксперт посоветовала сделать выбор в пользу платьев-рубашек или вариантам с отрезной талией и слегка расклешенной юбкой, которые можно носить под шерстяным пальто А-силуэта.

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные тренды в одежде на осень 2023 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне модными окажутся кожаные изделия, джинсы, элегантная обувь, сапоги-казаки и ботильоны. При этом он отметил, что не стоит уделять много внимания спортивной одежде.

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    Мария Винар
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