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11:11, 4 сентября 2023Россия

В Петербурге годовалый ребенок попал в больницу из-за супа

В Петербурге годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии из-за супа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии из-за супа. Об этом сообщает 78.ru.

У пострадавшего диагностировали термический ожог 12 процентов тела второй степени. По данным издания, он получил травмы лица, шеи, груди, спины и левой руки.

Причиной случившегося стал горячий суп, который мальчик по неосторожности опрокинул на себя. Другие подробности случившегося не приводятся.

В марте в Петербурге годовалый ребенок опрокинул на себя чайник и обварился кипятком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии из квартиры на проспекте Энгельса.

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    Евгения Куликова
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