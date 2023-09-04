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18:28, 4 сентября 2023Мир

В Швеции начался суд над подозреваемым в работе на ГРУ

В Швеции начался суд над подозреваемым в работе на ГРУ гражданином РФ и Швеции

Фото: Oscar Olsson / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Швеции начался суд на подозреваемым в работе на Главное управление Генерального штаба (ГРУ) ВС РФ гражданином России и Швеции Сергеем Скворцовым. Об этом сообщает издание The Local.

По данным прокурора Хенрика Олина, россиянина обвиняют в незаконной разведывательной деятельности. В частности, его обвинили в предоставлении платформы для российской военной разведки ГРУ и части государственной системы России. Также Скворцова назвали узлом российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время.

Судебный процесс продлится до 25 сентября. Гражданину России может грозить до четырех лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что Скворцова вместе со своей супругой задержали в ноябре 2022 года. Более 25 лет назад он переехал в Швецию из Перми со своей женой, а более десяти лет назад получил шведское гражданство. Известно, что супружеская пара являлась совладельцем компании, продававшей промышленное оборудование. На данный момент супруга на свободе, с нее сняты все обвинения.

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    Максим Габриелян
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