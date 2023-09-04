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22:01, 4 сентября 2023Россия

Путин рассказал о работе ТЭК России в условиях санкций

Путин: ТЭК России чувствует себя уверенно, несмотря на санкции

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на совещании по реализации проекта «Мурманский СПГ» прокомментировал работу российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в условиях санкций. По словам главы государства, несмотря на «откровенно враждебные действия ряда стран, незаконные и бесконечные ограничения и санкции», нефтяные и газовые компании РФ в целом чувствуют себя уверенно. Слова Путина приводит «Российская газета».

По словам российского лидера, в настоящее время бизнес развивается, уверенно решает стоящие перед ним задачи, в том числе в области внешней торговли: находит новых надежных партнеров и перестраивает логистические маршруты.

Путин подчеркнул, что в сфере добычи и переработки нефти и газа в России реализуется ряд крупных проектов. «Это опорные проекты для дальнейшего развития отрасли, а также для многих регионов страны», — указал президент.

Ранее сообщалось, что Европе предсказали проблемы с зеленой энергетикой из-за пасмурной погоды. По словам ведущего аналитика S&P Global Commodity Insights Керри Такер-Смита, падение выработки вызовет рост цен на электричество и спроса на уголь и газ.

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    Екатерина Подвигина
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