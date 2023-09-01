Европе предсказали проблемы с зеленой энергетикой из-за пасмурной погоды

Bloomberg: производство электроэнергии в Европе снизится из-за пасмурной погоды

В сентябре производство зеленой энергии в странах Европы снизится из-за неблагоприятных погодных условий. Падение выработки вызовет рост цен на электричество и спроса на уголь и газ, сообщает Bloomberg.

Пасмурная погода негативно скажется на работе солнечных и ветряных электростанций. Несмотря на то, что первый месяц осени не отличается высоким спросом на энергию, снижение производства разгонит спрос на ископаемые источники, считает ведущий аналитик S&P Global Commodity Insights Керри Такер-Смит.

Из-за жары и расширения инфраструктуры возобновляемых источников выработка электроэнергии летом достигла рекордного уровня, что временами приводило к падению цен на электроэнергию ниже нуля. Однако с наступлением осени средние температуры начнут неуклонно снижаться, и на юго-западе региона будет холоднее обычного, заявил старший метеоролог AccuWeather Алан Репперт.

С сентября 2022 года стоимость газа в Европе начала снижаться. После прекращения поставок по «Северному потоку» цена топлива взлетела до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, а после уменьшилась в десять раз.

В начале июня 2023-го стоимость фьючерсов на газ на лондонской бирже ICE снизилась до двухлетнего минимума. Цены опускались ниже 268 долларов за тысячу кубометров, это минимальная стоимость топлива с сентября 2021 года.

По словам замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова, газ в Европе дешевеет из-за мер по экономии газа, теплой погоды и высокой выработки возобновляемых источников энергии. Также в Европе появилось несколько терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), а спрос в Азии не восстановился, объяснил эксперт.