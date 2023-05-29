Экономист назвал причину снижения цен на газ в Европе

Экономист Колобанов: газ в Европе дешевеет из-за отсутствия ожидания дефицита

Pаместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов объяснил, почему в Европе дешевеет газ. По его словам, рекордно высокие цены на топливо в прошлом году установились из-за того, что европейцы ожидали его дефицита зимой. Однако в этом году жители Европы чувствуют себя комфортнее из-за уверенности в поставках. Слова эксперта приводит РИА Новости.