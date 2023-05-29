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08:08, 29 мая 2023Экономика

Экономист назвал причину снижения цен на газ в Европе

Экономист Колобанов: газ в Европе дешевеет из-за отсутствия ожидания дефицита

Фото: Bill Berkrot / Reuters

Pаместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов объяснил, почему в Европе дешевеет газ. По его словам, рекордно высокие цены на топливо в прошлом году установились из-за того, что европейцы ожидали его дефицита зимой. Однако в этом году жители Европы чувствуют себя комфортнее из-за уверенности в поставках. Слова эксперта приводит РИА Новости.

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    Екатерина Подвигина
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