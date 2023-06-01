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14:28, 1 июня 2023Экономика

Стоимость газа в Европе упала до двухлетнего минимума

Стоимость газа в Европе упала до двухлетнего минимума в $268 за тысячу кубометров

Фото: Unsplash

В ходе торгов 1 июня стоимость фьючерсов на газ с доставкой в июле на лондонской бирже ICE снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и опускались ниже 268 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные площадки. Это минимальная стоимость топлива с сентября 2021 года.

Стоимость газа в Европе начала снижаться с сентября 2022 года. После прекращения поставок по «Северному потоку» цена взлетела до 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, и с того момента топливо подешевело в десять раз.

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Заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов ранее объяснил, что газ в Европе дешевеет из-за мер по экономии газа, теплой погоды высокой и выработки возобновляемых источников энергии. Также в Европе появилось несколько терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), а спрос в Азии не восстановился. Поэтому цены могут снизиться еще сильнее, допустил эксперт.

Из-за резкого падения цен на газ в Европе российский бюджет может недополучить около трех-четырех миллиардов долларов. Это произойдет из-за того, что Минэкономики закладывало в бюджет цены на уровне 700 долларов. При этом некоторые аналитики ожидают, что на фоне слабого спроса и растущего переизбытка предложения биржевые цены на газ в Европе летом могут ненадолго упасть ниже нуля, что произойдет впервые за 17 лет.

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    Вячеслав Агапов
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