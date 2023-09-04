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16:01, 4 сентября 2023Мир

США и ЕС решили надавить на ОАЭ для прекращения помощи России

WSJ: США и ЕС решили оказать давление на ОАЭ, чтобы прекратить помощь России
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Представители США и Евросоюза (ЕС) во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) планируют надавить на руководство страны, чтобы те прекратили помощь России. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Представители западных стран жалуются на то, что призывы к ОАЭ прекратить экспорт в Россию чипов и других санкционных товаров двойного назначения игнорируются в Абу-Даби. Поэтому они планируют потребовать от ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией.

Ранее стало известно, что ОАЭ по итогам саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) оказались одной из стран, которые вступят в объединение, это произойдет 1 января 2024 года.

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    Александр Слабиев
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