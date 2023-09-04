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13:20, 4 сентября 2023Россия

Российские беспилотники ударили по судостроительному предприятию Украины

Минобороны России: беспилотники ударили по судостроительному предприятию Украины

Фото: Yanya / Shutterstock / Fotodom

Российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанесли удар по судостроительному предприятию Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что на предприятии осуществляли сборку безэкипажных катеров. При этом использовались импортные комплектующие, добавили в оборонном ведомстве.

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Ранее в Минобороны сообщили, что в Черном море самолетами морской авиации уничтожены четыре военных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что это катера Willard Sea Force американского производства. Они следовали в направлении мыса Тарханкут в Крыму.

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    Никита Абрамов
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