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12:37, 4 сентября 2023Бывший СССР

Нового министра обороны Украины назвали ставленником США

Экс-депутат Бальбек назвал нового министра обороны Украины ставленником США
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Imo / Globallookpress.com

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров — ставленник США, также связанный с беглым турецким оппозиционером Фетхуллахом Гюленом, заявил бывший депутат от Крыма Руслан Бальбек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этот человек не имеет отношения ни к украинскому, ни к крымскотатарскому народу, так как он воспитывался в пенатах проповедника Фетулаха Гюлена, а политическую огранку получил в стенах Международного республиканского комитета США», — сказал Бальбек.

По мнению эксперта, США намерены использовать нарратив про «угнетаемую российскими властями нацию», чтобы оправдать агрессию против Крыма.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал возможные последствия смены главы Минобороны Украины и заявил, что тактика Киева на поле боя после ухода в отставку Алексея Резникова вряд ли изменится.

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    Алевтина Запольская
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