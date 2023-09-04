Полковник назвал «косметическим ремонтом» смену министра обороны на Украине

Полковник Матвийчук назвал «трюком» смену главы Минобороны Украины

Тактика Украины на поле боя после ухода в отставку министра обороны страны Алексея Резникова вряд ли изменится, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные последствия смены главы украинского военного ведомства.

Отставка Резникова — это бессилие Зеленского. Он пытается все свалить на министра обороны, что это министр обороны довел армию до такого состояния Анатолий Матвийчук военный эксперт

«Это чистейшей воды косметический ремонт пошатнувшегося здания. Резникова убрали, повесив на него все проблемы, которые там возникли. [Глава Фонда госимущества Украины Рустем] Умеров, который сейчас приходит, выходец из крымскотатарского народа, и это пропагандистский трюк. Смена вывесок, по сути, ничего не меняет. Они полностью расписались в кризисе Министерства обороны при срыве своего наступления», — сказал он.

По словам военного эксперта, роль министра обороны в том, что происходит на поле боя, незначительна. Ответственность за такие решения в первую очередь лежит на главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерии Залужном, отметил он.

«Резников никогда не был действующим министром обороны, он никогда не влиял на стратегическую и оперативную стабильность армии. Это был чистейшей воды менеджер, который занимался поставками и закупками», — добавил Анатолий Матвийчук.

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Это произошло вскоре после того, как президент республики Владимир Зеленский сообщил, что намерен сменить начальника военного ведомства. Глава государства также сообщил, что пост займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. «Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Зеленский.

Алексей Резников в беседе с изданием «Бабель» заявил, что не знает о планах назначить его послом в Британии. «Не в курсе», — ответил он на соответствующий вопрос.

28 августа министр рассказал, что не обсуждал с президентом страны возможность отставки. Однако он отметил, что согласился бы на это предложение, и назвал свою должность Голгофой.