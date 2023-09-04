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03:19, 4 сентября 2023Мир

В США отказались подтвердить решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

Белый дом не подтвердил решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

Фото: Pixabay

Представитель совета по национальной безопасности США отказался подтвердить РИА Новости решение отправить Киеву снаряды с обедненным ураном.

«Я не могу», — заявил чиновник Белого дома в ответ на вопрос, может ли он подтвердить решение Вашингтона передать Украине подобный тип боеприпасов в скором времени.

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе планирует объявить об отправке Украине бронебойных снарядов с обедненным ураном. По словам собеседника издания, снаряды будут поставляться с целью ударов по российским танкам.

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    Марина Совина
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