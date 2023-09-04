В США заявили о желании использовать подсанкционные российские активы

CBS: США хотят использовать на Украине $1 млрд подсанкционных российских активов

Министерство юстиции США ищет возможность направить Киеву подпавшие под санкции российские активы на сумму более 1 миллиард долларов, передает телеканал CBS.

По данным журналистов, с конца февраля 2022 года Соединенные Штаты арестовали активы РФ на сумму более миллиарда долларов по всему миру. Заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако уточнила, что в США хотят добиваться от Конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу народа Украины.

В августе ствло известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов российских бизнесменов на 190 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) в период с начала 2022 года. Кроме того, что спецслужба арестовала имущество и прочие активы, также введены санкции против четырех тысяч российских компаний.