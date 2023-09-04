Россиянин прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Во Владимирской области мужчина на фургоне прокатил полицейского на капоте и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.
На них видно, как голубая «Газель» разгоняется и наезжает на полицейского. Несколько секунд силовик едет на капоте, а потом падает на асфальт. Водитель в это время уезжает.
По данным канала, это произошло из-за того, что силовики потребовали от водителя остановиться, но он попытался скрыться, началось преследование и в итоге полиция перекрыла дорогу. Мужчину это не остановило, он наехал на патрульного.
Позже ГАЗ нашли в лесу возле деревни Бабенки, водитель скрылся. Силовики быстро установили его личность. Нарушителем оказался 39-летний житель Коврова. Сейчас его ищут. В отношении него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
Пострадавшим оказался младший лейтенант, который попал в больницу с переломом лодыжки со смещением. Ему наложили гипс, сейчас он восстанавливается дома.
Ранее в Пскове три экипажа ДПС устроили погоню за пьяным мужчиной, который за рулем своей машины наехал на полицейского.